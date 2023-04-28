Российские танкисты уничтожили укрепрайоны ВСУ на авдеевском направлении

Как сообщил корреспондент, танкисты работают под корректировку. Они каждый раз ждут получения данных, чтобы все выстрелы были осуществлены с высокой точностью.
Уточняется, что у командира на жилете две рации, которыми он буквально «жонглирует»: одна для связи с экипажем боевой машины на позиции, вторая — для связи с корректировщиками.
«Работаем на данный момент с закрытых позиций. Получается, корректировка — от нас, всё ведется от нас. Когда нужно метко, четко работать, тогда уже просим пехоту помочь, так как они поближе», — рассказал военнослужащий Илья.
Накануне корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал, как танкисты поддержали российскую пехоту при штурме опорного пункта ВСУ.
25 апреля стало известно, что российские военные начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» в зоне спецоперации. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали. Отмечается, что танки получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.
В тот же день корреспондент «Известий» Леонид Китрарь сообщил, что танкисты Восточного военного округа (ВВО) из Забайкалья уничтожают противника с закрытых огневых позиций на южнодонецком направлении в районе Угледара.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.