В Рослесхозе рассказали о неготовности 9 регионов к сезону лесных пожаров

«В этом году мы такую проверку почти завершили, осталось только несколько северных регионов. Но можно отметить, что у нас из всех регионов девять не готовы к сезону. Пять из них в Дальневосточном Федеральном округе. Это, например, Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область. Также есть проблемы у Карелии, Марий Эл и еще нескольких регионов», — сообщил Иван Советников.
Эти регионы, по его словам, получили предписание к 10 мая завершить все подготовительные работы.
«Уверен, большинство из них справится, и 10 мая мы войдем в лесопожарный сезон полностью подготовленными», — заверил Иван Советников.
В прошлом году 23 субъекта не справились с поставленной задачей по сокращению площади лесных пожаров, напомнил глава Рослесхоза. По его словам, ситуацию с каждым из них детально разобрали, направив выводы в правительство и администрацию президента. По итогам этого года планируется аналогичный разбор, за которым могут последовать кадровые решения.