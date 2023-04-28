Российские военнослужащие сорвали ротацию ВСУ в ДНР

«Подразделениями специального назначения южной группировки войск при артиллерийской поддержке сорвана ротация подразделений противника на передовых позициях в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Дружба и Марьинка. В результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих», — отметил Астафьев.
Он добавил, что на Соледаро-Бахмутском направлении ракетное подразделение южной группировки войск нанесло удар по пункту временной дислокации 60-й отдельной механизированной бригады украинских военных в районе населенного пункта Дружковка.
Артиллерийские подразделения Южного военного округа, в свою очередь, выполнили огневые налеты по пунктам временной дислокации 24-й и 110-й отдельных механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск и Нетайлово, подчеркнул Астафьев.
Кроме того, по его словам, в рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы в районе Часова Яра уничтожили 122-миллиметровую самоходную гаубицу 2С1, а в районе Марьинки два артиллерийских орудия противника: гаубицы Д-20 и Д-30.
Кроме того артиллерия крупного калибра поразила в районе Авдеевки пункт временной дислокации противника, а также ударила по колонне военной техники ВСУ в районе Курахово, заключил собеседник агентства.