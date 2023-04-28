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06:21 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военнослужащие сорвали ротацию ВСУ в ДНР

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали ротацию украинских войск у четырех населенных пунктов в ДНР, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Подразделениями специального назначения южной группировки войск при артиллерийской поддержке сорвана ротация подразделений противника на передовых позициях в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Дружба и Марьинка. В результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих», — отметил Астафьев.

Он добавил, что на Соледаро-Бахмутском направлении ракетное подразделение южной группировки войск нанесло удар по пункту временной дислокации 60-й отдельной механизированной бригады украинских военных в районе населенного пункта Дружковка.

Артиллерийские подразделения Южного военного округа, в свою очередь, выполнили огневые налеты по пунктам временной дислокации 24-й и 110-й отдельных механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск и Нетайлово, подчеркнул Астафьев.

Кроме того, по его словам, в рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы в районе Часова Яра уничтожили 122-миллиметровую самоходную гаубицу 2С1, а в районе Марьинки два артиллерийских орудия противника: гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того артиллерия крупного калибра поразила в районе Авдеевки пункт временной дислокации противника, а также ударила по колонне военной техники ВСУ в районе Курахово, заключил собеседник агентства.

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