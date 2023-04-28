Ракетный удар уничтожил 20 высших офицеров в Николаеве, заявил подпольщик

«В ночь с 26 на 27 апреля был нанесен ракетный удар по зданию адмиралтейства в Николаеве, также известном как заводоуправление Завода имени 61 коммунара. На тот момент там находились около 20 офицеров большого ранга, в том числе зарубежные. Удар был выполнен очень профессионально, летевшая за ним ракета ПВО Украины попала в пятиэтажку ровно перед этим заводоуправлением», — сказал собеседник агентства.
По его словам, ракетный удар нанесли в тот момент, когда украинские военные проводили встречу со своими англоязычными коллегами. Лебедев при этом отметил, что не может уточнить, из каких конкретно стран были иностранцы.
«Не скажу, Штаты или Британия, но кто-то из англоязычных», — продолжил координатор Николаевского подполья.
Собеседник добавил, что после ракетного удара украинские власти запретили в том районе фото- и видеосъемку до шести утра.
«За это время работали пожарные, работали МЧС и, конечно же, работали военные и СБУ. Вывезли все свидетельства о нахождении там (в здании адмиралтейства) военных…», — сообщил Лебедев.
Он отметил, что официально Киев ни о каких потерях не говорит, утверждая, что никого на том месте не было.