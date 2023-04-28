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09:13 (мск), источник: РАПСИ

Елена Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов и легализации

МОСКВА, 28 апр — РАПСИ. Блогер Елена Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, сообщили РАПСИ в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину», — сказала пресс-секретарь.

Следствие считает, что известная коуч и блогер использовала схему «дробления» бизнеса, занижая официально полученные доходы за 2019−2021 годы с помощью фирм и индивидуальных предпринимателей. Налоговики недополучили от Блиновской более 918 миллионов рублей. Также Блиновская легализовала часть полученных денежных средств, считают следователи.

Автор видео-курсов и «марафонов желаний» обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 198, пункта «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Бизнес-проекты Блиновской

На официальном сайте Блиновской можно купить 6 «марафонов» и 6 «полумарафонов», обещающих покупателям мотивацию для исполнения желаний, улучшение отношений и другие методики личностного роста. Стоимость участия составляет от 4 до 10 тысяч рублей, но для обеспеченных слушателей предусмотрены vip-марафоны, в том числе с личным участием самой Блиновской. Блогер также устраивала массовые выступления для своих фанатов.

В марте участники ее тренингов стали массово жаловаться в Генпрокуратуру, обвиняя Блиновскую в мошенничестве и обмане. Блогер была задержана на границе России и Белоруссии накануне ночью. Она пыталась покинуть территорию России после своего выступления на бизнес-форуме Amocrm в московской «ВТБ Арене».

Ранее аналогичные уголовные дела были возбуждены в отношении фитнес-блогеров Артема и Валерии Чекалиных из-за предполагаемой неуплаты налогов на 300 миллионов рублей и легализации более 130 миллионов рублей.

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