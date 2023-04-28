Хуснуллин считает, что Артемовск можно будет восстановить

«Также посетил Артемовск. Город поврежден, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть. Как только позволит оперативная обстановка, будем заходить и шаг за шагом работать. Вот, например, Дом культуры, который находится рядом с администрацией города, разрушенный ВСУ после освобождения города и установки российского флага: повреждения есть, но восстановить его можно!» — написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.
Вице-премьер также опубликовал видео из центра города, на котором видны поврежденные здания. «Так же, как в Мариуполе, центральная часть в таком же состоянии». — прокомментировал он.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.