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13:16 (мск), источник: © РИА Новости

Хуснуллин считает, что Артемовск можно будет восстановить

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что посетил Артемовск, отметив, что город можно восстановить, соответствующие работы начнутся, как только позволит оперативная обстановка.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Также посетил Артемовск. Город поврежден, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть. Как только позволит оперативная обстановка, будем заходить и шаг за шагом работать. Вот, например, Дом культуры, который находится рядом с администрацией города, разрушенный ВСУ после освобождения города и установки российского флага: повреждения есть, но восстановить его можно!» — написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Вице-премьер также опубликовал видео из центра города, на котором видны поврежденные здания. «Так же, как в Мариуполе, центральная часть в таком же состоянии». — прокомментировал он.

Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

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