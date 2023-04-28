ВС РФ уничтожили до 300 военных ВСУ на донецком направлении

«На донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и иностранных наемников в западной части города Артемовск (украинское название — Бахмут — Ред.)», — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, авиация и Южная группировка войск поразили подразделения в районах Богдановки, Часова Яра, Николаевки, Красного и Предтечино.
Конашенков также рассказал о ситуации на купянском направлении — потери со стороны противника за сутки составили около 75 военнослужащих, а также военная техника: две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20. Также районах в Харьковской области были пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
На краснолиманском направлении авиация и артиллеристы группировки войск Центр наносили удары противнику в Луганской и Донецкой Народных Республиках (ЛНР и ДНР). Потери ВСУ составили около 70 военнослужащих, также была ликвидирована военная техника.
«На херсонском направлении в ходе огневого поражения ВСУ потери противника за сутки составили до 65-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка “Акация”, а также гаубица Д-30», — добавил Конашенков.
Он отметил, что на южнодонецком и запорожском направлениях Вооруженные силы РФ (ВС РФ) уничтожили до 40 солдат Украины.
Помимо этого, он подытожил деятельность российских систем ПВО за прошедшие сутки, добавив, что всего было сбито восемь украинских беспилотников.