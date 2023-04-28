Российским военным осталось несколько кварталов до освобождения Марьинки

«Практически выдавили уже противника, осталось несколько кварталов до выдавливания противника из населенного пункта», — сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас украинские войска там не предпринимают активных действий.
«Противник себя ведет в данный момент не очень активно, так как сразу видно, что усилия у них переброшены на другие направления. Воспользовавшись этой ситуацией, наши войска заняли большинство участков», — добавил боец.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что практически все позиции украинских войск в Марьинке находятся под огневым контролем российских военных, заняты большинство кварталов. В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил РИА Новости о срыве ротации ВСУ у четырех населенных пунктов, включая Марьинку.