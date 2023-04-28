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17:53 (мск), источник: © РИА Новости

Российским военным осталось несколько кварталов до освобождения Марьинки

ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Российские силы близки к тому, чтобы полностью выдавить украинских военных с позиций в Марьинке — за ними остаются несколько кварталов, заявил РИА Новости командир одного из подразделений с позывным «Гром», выполняющий задачи на этом участке фронта.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Практически выдавили уже противника, осталось несколько кварталов до выдавливания противника из населенного пункта», — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас украинские войска там не предпринимают активных действий.

«Противник себя ведет в данный момент не очень активно, так как сразу видно, что усилия у них переброшены на другие направления. Воспользовавшись этой ситуацией, наши войска заняли большинство участков», — добавил боец.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что практически все позиции украинских войск в Марьинке находятся под огневым контролем российских военных, заняты большинство кварталов. В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил РИА Новости о срыве ротации ВСУ у четырех населенных пунктов, включая Марьинку.

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