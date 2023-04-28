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18:10 (мск), источник: РАПСИ

Суд отправил под домашний арест блогера Блиновскую и запретил ей выходить в сеть

МОСКВА, 28 апр — РАПСИ. Пресненский суд Москвы избрал домашний арест в отношении блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«Избрать в отношении Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 26 июня», — сказала судья Ольга Киселькова.

Также Блиновской запретили пользоваться интернетом и мобильной связью, выходить из дома и общаться с фигурантами уголовного дела за исключением супруга. Находиться Блиновская будет в своем доме под Истрой.

Молчаливый блогер

Несмотря на признание вины по уголовному делу, адвокат Блиновской просила суд избрать в ее отношении более мягкую меру пресечения в виде ограничения определенных действий.

«Прошло два дня с момента возбуждения уголовного дела и десять дней с момента, когда мы получили документы от налоговой. Но при этом она погасила значительную сумму», — сказала адвокат Наталья Сальникова.

Автор «марафонов желаний» и инфлюенсер от комментариев отказалась и в ходе процесса была немногословна. Свое лицо она пыталась скрыть от прессы, набросив капюшон.

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У Блиновской четыре несовершеннолетних ребенка. Адвокат настаивала, что у блогера трудный рабочий график, состоящий из выступлений, консультаций и деловых встреч.

Попытка скрыться от следствия, по словам Сальниковой, была просто очередной рабочей поездкой.

СК и прокуратура считают, что обвиняемая все равно сможет оказать воздействие на свидетелей и скрыться от следствия, если назначить ей ограничение определенных действий.

Следствие считает, что известная коуч и блогер использовала схему «дробления» бизнеса, занижая официально полученные доходы за 2019−2021 годы с помощью фирм и индивидуальных предпринимателей. Налоговики недополучили от Блиновской более 918 миллионов рублей. Также Блиновская легализовала часть полученных денежных средств, считают следователи.

Автор видеокурсов и «марафонов желаний» обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 198, пункта «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

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Бизнес-проекты Блиновской

На официальном сайте Блиновской можно купить 6 «марафонов» и 6 «полумарафонов», обещающих покупателям мотивацию для исполнения желаний, улучшение отношений и другие методики личностного роста. Стоимость участия составляет от 4 до 10 тысяч рублей, но для обеспеченных слушателей предусмотрены vip-марафоны, в том числе с личным участием самой Блиновской. Блогер также устраивала массовые выступления для своих фанатов.

В марте участники ее тренингов стали массово жаловаться в Генпрокуратуру, обвиняя Блиновскую в мошенничестве и обмане.

Блогер была задержана на границе России и Белоруссии накануне ночью. Она пыталась покинуть территорию России после своего выступления на бизнес-форуме Amocrm в спортивном комплексе «ВТБ Арена».

Ранее аналогичные уголовные дела были возбуждены в отношении фитнес-блогеров Артема и Валерии Чекалиных из-за предполагаемой неуплаты налогов на 300 миллионов рублей и легализации более 130 миллионов рублей.

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