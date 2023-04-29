Губернатор исключил влияние пожара на снабжение Севастополя топливом

«Еще раз хочу подчеркнуть: главное, что никто из людей не пострадал. С остальным — разберемся», — написал губернатор.
Сотрудники Роспотребнадзора начали замерять предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе в районе пожара, добавил Развожаев, пообещав сообщить о результатах проверки. Он отметил, что пожар — сложный, «работы еще на много часов», но сотрудники пожарной службы справляются с задачей.
Топливный резервуар загорелся в микрорайоне Казачья бухта, предварительно, после удара беспилотника. Пожар охватил площадь в 1000 кв. м, ему присвоили наивысший, четвертый, уровень сложности, на место прибыли 18 пожарных расчетов. Развожаев заверил, что гражданским объектам ничего не угрожает.