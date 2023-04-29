Что изменится в жизни россиян с 1 мая Новые стандарты для газовых счетчиков, изменения в порядке доставки пенсий и другие нововведения
Фоторепортажи
8Празднование Ураза-байрама в России
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
Главное
Спецоперация на Украине
09:33 (мск), источник: РБК

Губернатор исключил влияние пожара на снабжение Севастополя топливом

Пожар на топливном складе в Севастополе не окажет влияние на снабжение города горючим, это резервы не предназначались на поставок на автозаправочные станции, заявил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Еще раз хочу подчеркнуть: главное, что никто из людей не пострадал. С остальным — разберемся», — написал губернатор.

Сотрудники Роспотребнадзора начали замерять предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе в районе пожара, добавил Развожаев, пообещав сообщить о результатах проверки. Он отметил, что пожар — сложный, «работы еще на много часов», но сотрудники пожарной службы справляются с задачей.

Топливный резервуар загорелся в микрорайоне Казачья бухта, предварительно, после удара беспилотника. Пожар охватил площадь в 1000 кв. м, ему присвоили наивысший, четвертый, уровень сложности, на место прибыли 18 пожарных расчетов. Развожаев заверил, что гражданским объектам ничего не угрожает.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Песков высказался о «двойниках» и «бункере» Путина
На Алексея Кортнева завели уголовное дело: подробности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожары