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10:42 (мск), источник: "Российская газета"

Губернатор Развожаев: Пожар на нефтебазе в Севастополе локализован

Пожар на нефтебазе в Севастополе локализован. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По словам губернатора, при атаке украинских беспилотников были повреждены четыре цистерны, остальные изолированы. Пожар планируется потушить до 18:00, передает ТАСС.

Ранее Развожаев заявил о том, что нефтебаза находится на территории порта, поэтому возгорание не угрожает гражданским объектам. Кроме того, пожар не отразится на снабжении города топливом.

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