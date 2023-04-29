10:42 (мск), источник: "Российская газета"
Губернатор Развожаев: Пожар на нефтебазе в Севастополе локализован
Пожар на нефтебазе в Севастополе локализован. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
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По словам губернатора, при атаке украинских беспилотников были повреждены четыре цистерны, остальные изолированы. Пожар планируется потушить до 18:00, передает ТАСС.
Ранее Развожаев заявил о том, что нефтебаза находится на территории порта, поэтому возгорание не угрожает гражданским объектам. Кроме того, пожар не отразится на снабжении города топливом.