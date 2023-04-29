Украинские войска обстреляли Донецк и Никольское в ДНР

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 11.50 — населенный пункт Катериновка — населенный пункт Никольское: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.00 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства.
Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.