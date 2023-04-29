16:33 (мск), источник: ТАСС
В Париже неизвестные ограбили магазин Bulgari
Им удалось скрыться с места преступления.
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ПАРИЖ, 29 апреля. /ТАСС/. Группа неизвестных совершила в субботу ограбление ювелирного магазина Bulgari, расположенного на Вандомской площади в центре Парижа. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на полицию.
По его сведениям, ограбление совершили трое мужчин в капюшонах и с оружием в руках. Им удалось скрыться с места преступления на двух мотоциклах, полиция ведет их поиски. Сумма похищенного в настоящее время уточняется.
Это не первый случай налета на бутик Bulgari на Вандомской площади. В сентябре 2021 года вооруженные грабители ворвались в этот магазин, украв ювелирные изделия на сумму около €10 млн.