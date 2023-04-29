Редкий амурский горал попал в фотоловушку заповедника в Приморье Гору, на которой была сделана запись, называют Олений утес
Фоторепортажи
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
6В Японии сакура зацвела раньше срока
Главное
Спецоперация на Украине
16:33 (мск), источник: ТАСС

В Париже неизвестные ограбили магазин Bulgari

Им удалось скрыться с места преступления.

Источник: AFP 2022

ПАРИЖ, 29 апреля. /ТАСС/. Группа неизвестных совершила в субботу ограбление ювелирного магазина Bulgari, расположенного на Вандомской площади в центре Парижа. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на полицию.

По его сведениям, ограбление совершили трое мужчин в капюшонах и с оружием в руках. Им удалось скрыться с места преступления на двух мотоциклах, полиция ведет их поиски. Сумма похищенного в настоящее время уточняется.

Это не первый случай налета на бутик Bulgari на Вандомской площади. В сентябре 2021 года вооруженные грабители ворвались в этот магазин, украв ювелирные изделия на сумму около €10 млн.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Говоря о том, что после этой фразы мир вздрогнул, Лавров отметил: "На это и был расчет, чтобы он вздрогнул"
"У меня нет своей страны. Мне пришлось покинуть страну, где я родился, где я боролся и где я наконец добился успеха"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта