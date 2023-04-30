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12:36 (мск), источник: © РИА Новости

Бойцы «Вагнера» впервые показали склады с советским оружием под Соледаром

СОЛЕДАР, 30 апр — РИА Новости. Украинская армия не смогла уничтожить созданные еще в 1960-х годах склады с вооружением и боеприпасами в соляных шахтах в селе Парасковиевка под Соледаром. Корреспонденты РИА Новости впервые побывали на освобожденных бойцами «Вагнера» арсеналах. Группа взяла Соледар под контроль в январе, в том числе соляные шахты, которые Советская армия частично использовала как хранилище оружия.

Спецоперация на Украине
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После начала конфликта в Донбассе появлялись сообщения, что украинские военнослужащие вывозят эти запасы, а летом прошлого года — что они подорвали оружейные склады.

«Вывозили не торопясь, не спеша, в дальнейшем все склады были заминированы на уничтожение, то есть то вооружение, которое было необходимо, они отсюда вывезли, остальное оставили и заминировали. Заминировали зажигательными бомбами, то есть в случае взрыва, как у них было запланировано, тут уже все сгорело и ничего бы не осталось», — рассказал агентству боец.

Тем не менее, по его словам, в хранилище до сих пор осталось много стрелкового оружия и боеприпасов к нему.

«На складах, например, находится 292 тысячи ящиков с ППШ, в каждом ящике по десять штук. Представляете, какие объемы, это помимо другого вооружения», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что после того как шахты перешли под контроль «Вагнера», их начали разминировать. Причем, по словам бойца, украинские военные при установке взрывчатки ошиблись.

«У них шахта сама взорвалась вверху, а на складах оборвало цепь, поэтому не сработало. Подключали быстро и думали, что взорвется это спокойно, но допустили какую-то ошибку <…> Только в проходе стояло четыре с половиной тонны тротила с пластитом», — пояснил он.

А в разных частях подземных складов, добавил боец, были расставлены мины-ловушки.

Соледар, находившийся в центре линии обороны Артемовск — Северск, имел для ВСУ стратегическое значение. Там украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение города позволило перерезать прямой путь снабжения между Северском и Артемовском и охватить Артемовск с северной стороны.

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