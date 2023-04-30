Российские суды за год арестовали 644 миллиарда рублей

Согласно законодательству, денежные средства и другое имущество могут арестовать на стадии расследования, чтобы затем обеспечить ими выплату штрафа, ущерба пострадавшим или конфисковать после приговора. Иногда собственники запрещают распоряжаться или пользоваться имуществом, иногда изымают и передают на хранение.
Под арест может попасть имущество людей, не привлеченных к делу, если есть основания полагать, что оно приобретено в результате преступных действий или предназначено для финансирования терроризма и экстремизма, преступной организации.
За год российские суды арестовали рублевые счета почти на 640 миллиардов рублей и наличные деньги на более чем 4 миллиарда. Арестовывали также наличные в иностранной валюте, в том числе более 500 счетов, но сумма в статистике не приводится.
Также арест был наложен на почти 4 тысячи квартир и домов, столько же земельных участков, 12,6 тысячи автомобилей, более 4 тысяч телефонов и компьютеров, 839 предметов другой бытовой техники.
По приговору судов за год было конфисковано 6,7 миллиарда рублей.