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15:11 (мск), источник: © РИА Новости

Российские суды за год арестовали 644 миллиарда рублей

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российские суды за прошлый год наложили арест на счета и наличные на более чем 644 миллиарда рублей, принадлежащих обвиняемым в преступлениях, сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ.

Источник: © РИА Новости

Согласно законодательству, денежные средства и другое имущество могут арестовать на стадии расследования, чтобы затем обеспечить ими выплату штрафа, ущерба пострадавшим или конфисковать после приговора. Иногда собственники запрещают распоряжаться или пользоваться имуществом, иногда изымают и передают на хранение.

Под арест может попасть имущество людей, не привлеченных к делу, если есть основания полагать, что оно приобретено в результате преступных действий или предназначено для финансирования терроризма и экстремизма, преступной организации.

За год российские суды арестовали рублевые счета почти на 640 миллиардов рублей и наличные деньги на более чем 4 миллиарда. Арестовывали также наличные в иностранной валюте, в том числе более 500 счетов, но сумма в статистике не приводится.

Также арест был наложен на почти 4 тысячи квартир и домов, столько же земельных участков, 12,6 тысячи автомобилей, более 4 тысяч телефонов и компьютеров, 839 предметов другой бытовой техники.

По приговору судов за год было конфисковано 6,7 миллиарда рублей.

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