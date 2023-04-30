Российские войска уничтожили под Краматорском эшелон с боеприпасами ВСУ

«В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУ», — заявили в военном ведомстве.
Кроме того, в районе Белогоровки (ЛНР) российские войска поразили командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ, а в окрестностях Свессы (Сумская область) — пункт ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны.
В Минобороны рассказали также о боевых действиях на разных участках фронта.
Подразделения Западной группировки войск нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Синьковки, Кисловки, Каменки, Масютовки (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР), а также пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на этом направлении противник потерял около 85 человек, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Краснолиманское направление
Группировка «Центр» наносила удары в районах Макеевки и Червоной Дибровы (ЛНР), а также Серебрянского лесничества. Там уничтожены порядка 65 украинских военнослужащих, бронемашина, три автомобиля и две гаубицы Д-20 и Д-30.
Штурмовые отряды установили контроль над четырьмя кварталами в западной части Артемовска. Подразделения ВДВ сковывали противника на северной и южной окраинах города. Авиация, ракетные войска и артиллерия Южной группировки нанесли поражение ВСУ в районах Богдановки и Артемовского.
Ракетный удар по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады ВСУ и отряда сил специальных операций в Константиновке уничтожил свыше двухсот украинских военнослужащих, еще около 280 получили ранения. Всего за сутки на этом направлении украинские войска потеряли свыше 480 человек, 12 бронемашин, 30 автомобилей, гаубицу Д-20 и САУ «Гвоздика».
Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направления
Группировка «Восток» нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара и Владимировки. Там потери противника составили примерно 30 военнослужащих, бронемашина, два автомобиля и гаубицы «Мста-Б» и Д-30. На Херсонском направлении артиллеристы уничтожили свыше десяти бойцов ВСУ, один автомобиль и гаубицу «Мста-Б».
Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 82 артиллерийских подразделения ВСУ, живую силу и технику в 115 районах. Силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника и перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».