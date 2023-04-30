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21:30 (мск), источник: © РИА Новости

Военные сбили в районе Энергодара БПЛА с грузом американской взрывчатки

МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 30 апр — РИА Новости. Российские войска уничтожили в районе Энергодара украинский дрон с взрывчатым веществом С4, поставленным из США, сообщил представитель силовых структур.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Сегодня в районе города Энергодара подразделениями ВС России был зафиксирован и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника, оснащенный контейнером для доставки пластин взрывчатого вещества С4, поставленных на Украину из США», — сказал собеседник агентства.

По его словам, содержимое дрона включало:

пять пластин С4 по 540 граммов (723 грамма в тротиловом эквиваленте), оснащенных магнитным креплением; пять детонаторов — инициаторов взрыва; пять комплектов радиопередатчиков для производства взрыва.

Представитель силовых структур отметил, что указанные компоненты не смогли бы нанести существенный вред бронетехнике, но «могли быть эффективно использованы против незащищенных гражданских лиц».

Таким образом, уничтоженный БПЛА планировали использовать для организации теракта против мирных граждан, подытожил он.

Накануне российские военнослужащие также сбили над Энергодаром американский беспилотник, использующийся ВСУ для ведения разведки и подготовки диверсий.

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