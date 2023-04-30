Саудовская Аравия эвакуировала из Судана несколько десятков россиян

«Россияне не самостоятельно эвакуируются. Их вывозят военные корабли Саудовской Аравии. Они взяли на себя этот вопрос. Вывозят из порта Судана, дальше привозят их в порт Джидду на военно-морскую базу. Здесь мы их встречаем», — сказал дипломат.
«На данный момент приехали порядка 40 россиян, — уточнил он. — Большая часть из них уже уехали: кто в Россию, кто в другие страны, в зависимости у кого какая точка назначения».
Граждане РФ уезжают на родину, как уточнил Усманов, через транзитные страны, такие как Египет, ОАЭ, Катар.
По словам пресс-секретаря генконсульства РФ, Саудовская Аравия эвакуирует американцев, граждан стран ЕС, также России. Власти страны, продолжил он, предоставляют генконсульству РФ информацию о списках эвакуируемых за несколько часов.
«Саудовская сторона в принципе еще оплачивает им двухдневное проживание в отеле с питанием, — отметил Усманов. — После чего граждане РФ уезжают в Россию. Если надо, мы их сопровождаем в аэропорт, решаем какие-то вопросы, но как правило все проходит гладко и четко. Пока никаких проблем нет».