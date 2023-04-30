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19:57 (мск), источник: ТАСС

Саудовская Аравия эвакуировала из Судана несколько десятков россиян

МОСКВА, 30 апреля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Саудовская Аравия эвакуировала военными кораблями из Судана несколько десятков россиян. Об этом заявил в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС атташе, пресс-секретарь генерального консульства РФ в Джидде Руслан Усманов.

Источник: Reuters

«Россияне не самостоятельно эвакуируются. Их вывозят военные корабли Саудовской Аравии. Они взяли на себя этот вопрос. Вывозят из порта Судана, дальше привозят их в порт Джидду на военно-морскую базу. Здесь мы их встречаем», — сказал дипломат.

«На данный момент приехали порядка 40 россиян, — уточнил он. — Большая часть из них уже уехали: кто в Россию, кто в другие страны, в зависимости у кого какая точка назначения».

Граждане РФ уезжают на родину, как уточнил Усманов, через транзитные страны, такие как Египет, ОАЭ, Катар.

По словам пресс-секретаря генконсульства РФ, Саудовская Аравия эвакуирует американцев, граждан стран ЕС, также России. Власти страны, продолжил он, предоставляют генконсульству РФ информацию о списках эвакуируемых за несколько часов.

«Саудовская сторона в принципе еще оплачивает им двухдневное проживание в отеле с питанием, — отметил Усманов. — После чего граждане РФ уезжают в Россию. Если надо, мы их сопровождаем в аэропорт, решаем какие-то вопросы, но как правило все проходит гладко и четко. Пока никаких проблем нет».

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