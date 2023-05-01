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13:02 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 4 242 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 242, летальных исходов из-за ковида — на 31. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Источник: AP 2022

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 341 случай заражения и 34 смерти, всего с начала пандемии — 22 855 451 и 398 336 соответственно. Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 4 681 против 5 725 днем ранее, до 22 254 575.

За сутки в России госпитализировали 364 заболевших ковидом против 424 днем ранее (снижение на 14,2%). Число госпитализаций увеличилось в 28 регионах и уменьшилось также в 28, еще в 29 ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 414 против 671 днем ранее, до 3 507 096. Умерли пять заболевших (днем ранее — семь, всего с начала пандемии — 48 695). Количество выздоровевших возросло на 592, до 3 317 476.

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 431 случай заражения и 391 случай выздоровления, всего с начала пандемии — 1 940 051 и 1 896 873 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на пять, до 37 625.

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