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16:20 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России пресекли действия пяти украинских ДРГ на Купянском направлении

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка и Крахмальное Харьковской области.

В районах населенных пунктов Масютовка, Кисловка, Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Розовка Луганской народной республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены свыше 85 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Ольговка Харьковской области, Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики. В районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики и Невское Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, один пикап, гаубица Д-20, а также две гаубицы Д-30», — уточнили в министерстве.

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