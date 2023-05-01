ВС России пресекли действия пяти украинских ДРГ на Купянском направлении

На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка и Крахмальное Харьковской области.
В районах населенных пунктов Масютовка, Кисловка, Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Розовка Луганской народной республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены свыше 85 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Ольговка Харьковской области, Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики. В районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики и Невское Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, один пикап, гаубица Д-20, а также две гаубицы Д-30», — уточнили в министерстве.