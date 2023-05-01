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17:02 (мск), источник: © РИА Новости

Киев завершил переброску войск в Запорожскую область, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Киевские власти завершили переброску в подконтрольную им часть Запорожской области войск из центральных регионов Украины, сообщил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Ранее он сообщал, что киевские власти перебрасывают в подконтрольную им часть Запорожской области войска из центральных регионов Украины. По его словам, к концу текущей недели на линию фронта должны прибыть 116-я и 118-я бригады территориальной обороны, а также 46-я десантно-штурмовая бригада.

«Все три бригады уже переброшены на запорожское направление. Сейчас они рассредоточиваются. При этом боеприпасы и военная техника, к примеру, 46-ой десантно-штурмовой бригады, находятся в Павлограде», — сказал Рогов.

По его словам, нанесенный минувшей ночью удар российской авиации по Павлограду в Днепропетровской области, как раз позволил уничтожить склады с боекомплектами и топливом, а также комплексами ПВО, которые предусматривались для снабжения украинской группировки на запорожском фронте.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

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