СКР завершил сбор доказательств по делу экс-руководителей космического предприятия

Уголовное дело, обвиняемыми по которому стали бывшие руководители ПАО «Протон-ПМ» (Пермь) и топ-менеджмент ООО «Солвер», было возбуждено в ГСУ СКР 17 ноября 2021 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
В мае прошлого года в рамках расследования были задержаны экс-управляющий директор «Протона-ПМ» Дмитрий Щенятский, его зам Валерий Голдобин, а также совладельцы воронежского ООО «ИКФ “Солвер”» Елена Рогатова, генеральный конструктор фирмы Радислав Бирбраер и исполнительный директор компании Павел Саликов.
По версии СКР, все эти лица причастны к хищению бюджетных средств, которые были выделены пермскому предприятию для реконструкции механосборочного, заготовительного и испытательного производств.
Сначала суд отправил Дмитрия Щенятского в СИЗО, а остальных обвиняемых — под домашний арест. Но в октябре мера пресечения для господина Щенятского была смягчена. Своей вины никто из задержанных не признал.
АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО “Энергомаш”» ГК «Роскосмос». Предприятие изготавливает жидкостные двигатели для ракет-носителей различного назначения. Помимо этого, «Протон-ПМ» участвует в производстве ГТЭС «Урал» и оказывает услуги по испытаниям газотурбинных установок. Дмитрий Щенятский возглавлял предприятие с декабря 2014 по конец декабря 2020 года.
В окончательной редакции обвинения действия фигурантов были квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере группой лиц).
Как следует из документов суда, преступление, по версии СКР, обвиняемые совершили в период с 2016 по 2019 год. В 2015 году ООО «Солвер» и «Протон-ПМ» заключили три государственных контракта на сумму более 750 млн руб. на поставку металлорежущего оборудования, в том числе для реконструкции производства двигателей РД-191, которыми комплектуется ракета-носитель «Ангара». В 2017 году был заключен контракт на сумму почти 196 млн руб., согласно которому «Солвер» должен был поставить линию термообработки. Практически все оборудование предназначалось для размещения в новом корпусе предприятия № 58 на загородной площадке «Протон-ПМ».
В самом СКР дело не комментируют, но из документов суда следует, что контракт по поставке линии термообработки точно фигурирует в материалах уголовного дела, поскольку в качестве свидетелей по нему допрашивались сотрудники ООО «Нью Лайн Инжиниринг». В открытых источниках фирма упоминается как разработчик программного обеспечения для комплекса автоматизированной термической обработки, который, как и корпус № 58, был введен на предприятии в эксплуатацию в 2019 году.
11 и 14 апреля суд Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайства следователя о продлении всем обвиняемым сроков домашнего ареста. В ходе заседаний представитель СКР указывал, что в ближайшее время намерен уведомить их об окончании следственных действий по делу. Затем будет начата процедура ознакомления с материалами уголовного дела потерпевших и обвиняемых.
Ни один из последних вины в ходе предварительного следствия не признавал, при этом некоторые из них жаловались на волокиту со стороны сотрудников следственного комитета.
Однако Басманный суд с этими доводами не согласился, отметив, что с января прошлого года следствие предъявило им обвинение в новой редакции, допросило 36 человек, а также получило выводы технической экспертизы. В итоге суд оставил всех обвиняемых дома до 17 мая.