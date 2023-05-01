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18:24 (мск), источник: © РИА Новости

Силы флота отражают атаку беспилотников на Севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Черноморский флот при поддержке систем ПВО отражает нападение беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: © РИА Новости

«Силы флота во взаимодействии с ПВО сейчас отражают атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде. Один беспилотник уже сбит. Все службы города находятся в готовности», — написал он в Telegram-канале.

Развожаев подчеркнул, что все городские службы находятся в состоянии готовности, и призвал сохранять спокойствие.

В свою очередь, глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что беспилотник удалось сбить на западе полуострова. Он также призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

В Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.

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