Системы ПВО сбили два украинских дрона, пытавшихся атаковать Крым

«При попытке подлета к Севастопольской бухте силами ПВО был сбит один беспилотник. Второй беспилотник, о котором сообщают некоторые СМИ, был сбит над территорией Республики Крым», — написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что сейчас в городе тихо, однако все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Специалисты продолжают контроль обстановки.
Ранее сегодня Развожаев сообщил об отражении атаки вражеских беспилотников на внешнем рейде в Севастополе и уничтожении одного из них. Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил о сбитом дроне на западе полуострова.
Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.