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08:19 (мск), источник: Известия

Движение поездов в Брянской области восстановлено

Движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха в Брянской области, где сошли с рельсов вагоны, восстановлено. Об этом сообщили в Telegram-канале РЖД во вторник, 2 мая.

Источник: Reuters

Движение было открыто в 4:53 по московскому времени после того как 1 мая сошедший с рельс подвижный состав повредил пути. В ликвидации последствий произошедшего участвовало около 300 железнодорожников и три восстановительных поезда. Было восстановлено около 100 м железнодорожного полотна.

1 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о взрыве на железнодорожных путях в Унечском районе. В результате происшествия с рельсов сошел локомотив состава. В поезде находились только машинист и помощник локомотивной бригады, они не пострадали.

Движение на участке Унеча — Рассуха было приостановлено. По информации РЖД, локомотив и две цистерны загорелись. С рельсов сошли четыре вагона с нефтепродуктами и три со строительным грузом.

В 12:30 тоже дня пожар был ликвидирован. Для мониторинга экологической обстановки, ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на место была отправлена экологическая лаборатория Московской железной дороги и бригада «Экоспас». На место прибыли восстановительные поезда и бригады железнодорожников.

В этот же день глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Расследование поручили Главному следственному управлению СК. На месте происшествия следователи провели экспертизу.

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