Минобороны сообщило об ударе по железнодорожной станции в Краматорске

Он уточнил, что снарядами реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» был уничтожен вагон с боеприпасами.
Также ракетные подразделения группировки поразили пункты временной дислокации одной из бригад ВСУ и украинских Сил специальных операций в районе Константиновки, рассказал Астафьев.
Кроме того, по его словам, на авдеевском направлении в результате контрбатарейной борьбы были уничтожены три огневые позиции артиллерийских взводов ВСУ и минометного расчета. «Нанесено огневое поражение по двум районам сосредоточения живой силы противника численностью до десяти украинских военнослужащих», — добавил Астафьев.
30 апреля Минобороны сообщало об ударе по железнодорожной станции в Краматорске, в результате которого было уничтожено до 200 т боеприпасов ВСУ.
Краматорск и Константиновка остаются под контролем Киева.