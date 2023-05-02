В Курской области повреждены семь домов из-за обстрела со стороны ВСУ

«Сегодня утром обстрелу со стороны Украины подвергся посёлок Тёткино Глушковского района. Всего зафиксировано 10 прилётов. Пострадавших нет. В семи домовладениях есть повреждения крыш, фасадов, окон, заборов. Также повреждена газовая труба низкого давления», — говорится в записи в канале главы региона.
Губернатор добавил, что специалисты уже восстанавливают поврежденную газовую трубу.
Глушковский район, на территории которого находится посёлок Теткино, уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая 2022 года под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.