Bild: у российских военных имеется три способа уничтожения танков Leopard

По словам автора статьи Бьорна Стритцеля, Россия обладает минимум тремя опасными системами вооружений, которые угрожают немецкой военной технике на службе киевского режима: противотанковыми управляемыми ракетами, минами и собственными танками.
«Вероятно, самую большую угрозу для “Леопардов” представляют современные противотанковые управляемые ракеты. Более новые российские модели были специально разработаны для борьбы с танками, такими как “Леопард — 2”: пробивная способность управляемых ракет с тандемным кумулятивным зарядом иногда превышает один метр броневой стали», — заметил автор.
Также Стритцель уточнил, что против «Леопардов» могут использоваться достаточно распространенные противотанковые мины ТМ-62 и их более продвинутые версии. Кроме того, он подчеркнул, что российские боевые машины представляют для немецкой техники большую опасность.
«Современные российские основные боевые танки типа Т-72Б3, Т90А/С/М или Т-80БВМ с мощными системами наведения на цель, безусловно, не отстают от “Леопардов”, а новейшие ракеты, выпущенные из пушки 2А46 (125 миллиметров), также пробивают броню “Леопарда 2А6”, — пояснил он.
Согласно информации западных оборонных ведомств, Украина получила 14 Leopard 2A4 из Польши; более сотни Leopard 1A5 из Германии, Дании и Нидерландов; по восемь Leopard 2A4 из Канады и Норвегии; шесть Leopard 2A4 из Испании; 18 Leopard 2A6 из Германии и три — из Португалии.