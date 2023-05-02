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15:26 (мск), источник: © РИА Новости

В Мелитополе совершили покушение на замначальника ГУМВД по Запорожью

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области получил ранения при взрыве в Мелитополе, сообщил Следственный комитет России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту посягательства на жизнь заместителя начальника ГУВД России по Запорожской области (часть1 статьи 222.1 и статья 317 УК РФ)», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что взрывное устройство заложили у жилого дома по улице Пирогова. Его привели в действие, когда полицейский открыл ворота, направляясь на работу. В результате мужчину госпитализировали.

Сейчас специалисты устанавливают причастных к совершению преступления и допрашивают очевидцев. По изъятым с места происшествия объектам проведут судебные экспертизы.

Украинские спецслужбы регулярно устраивают теракты против российских чиновников и правоохранителей в Запорожской области. В прошлый четверг неизвестное взрывное устройство сработало у подъезда многоквартирного дома. В результате двое полицейских получили ранения, один из них впоследствии скончался.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты волеизъявления и продолжает обстреливать регион.

Россия сегодня контролирует более 70% территории Запорожской области, украинские войска удерживают бывший административный центр региона — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

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