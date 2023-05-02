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17:47 (мск), источник: © РИА Новости

Задержаны диверсанты, причастные к убийству замначальника УВД Мелитополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости. Силовики задержали трех членов диверсионно-разведывательной группы, в состав которой входили гражданин Украины и два россиянина, причастных к убийству замначальника управления внутренних дел по Мелитополю ГУМВД по Запорожской области, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

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«Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, в состав которой входили гражданин Украины и два гражданина России. Выявленные лица причастны к совершению 27.04.2023 покушения на заместителя начальника УВД — начальника отдела по работе с личным составом УВД “Мелитопольское” ГУ МВД России по Запорожской области полковника полиции А. С. Мищенко, который скончался от полученных ранений», — говорится в сообщении.

Члены группы задержаны по горячим следам. В оборудованных ими схронах обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, средства бронезащиты и форменное обмундирование ВСУ.

Задержанные члены ДРГ планировали совершить очередной террористический акт в отношении одного из высокопоставленных сотрудников полиции города в период проведения майских праздников 2023 года, сообщили в ФСБ.

Собраны материалы для возбуждения в отношении указанных лиц уголовного дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

27 апреля у подъезда одного из жилых домов по улице Кирова в Мелитополе было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В результате замначальника УВД России по Мелитополю и Мелитопольскому району скончался от ранений. Также пострадал еще один полицейский.

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