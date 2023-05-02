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18:48 (мск), источник: © РИА Новости

Пригожин отреагировал на опровержение ВСУ информации о гибели Танцюры

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин отреагировал на опровержение гибели командующего силами территориальной обороны украинских войск Игоря Танцюры.

Спецоперация на Украине

Соответствующая аудиозапись опубликована в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена.

«Спикер ВСУ Денис Зелинский опроверг гибель Танцюры. Что же, будем работать дальше», — заявил Пригожин.

Ранее основатель «Группы Вагнера» сообщил, что при подходе резервов из Часова Яра в Артемовск удалось уничтожить бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился Танцюра.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Игоря Танцюру командующим силами теробороны 16 мая прошлого года. До этого он занимал пост начальника штаба Сухопутных войск Украины.

Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои. Как сообщал на прошлой неделе Пригожин, штурмовым отрядам осталось взять под контроль около трех квадратных километров территории.

Поддержку штурмовикам оказывают подразделения ВДВ, авиация и артиллерия Южной группировки российских войск.

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