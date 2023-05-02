Изготовители документов для убийц Дугиной получили 3,5 года тюрьмы

Прокуратура просила для фигурантов дела три года и 11 месяцев колонии общего режима.
«Признать Кузнецова Андрея Петровича и Сучкова Александра Юрьевича виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 327 УК РФ (Подделка документов с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение), и назначить им наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — объявила судья Нина Панарина.
Кроме того, суд постановил лишить на 2,5 года осужденных права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и мессенджеров.
Сучков, находившийся до сегодняшнего дня под подпиской о невыезде, взят под стражу в золе суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Ранее во вторник в ходе прений сторон оба фигуранта дела признали свою вину в части подделки документа и выразили раскаяние, при этом еще раз заявили, что не знали о том, как этот документ будет использоваться, в частности о том, что он будет применен при незаконном пересечении границы РФ. Защита просила избрать наказание, не предусматривающее реальное лишение свободы.
Ранее Генпрокуратура сообщала, что Андрей Кузнецов и Александр Сучков в 2017—2022 годах занимались изготовлением и торговлей поддельными документами. В августе 2022 года в городе Арамиль Свердловской области Сучков с соучастниками изготовил свидетельство о регистрации автомобиля Mini Cooper, передал Кузнецову, тот распечатал его на официальном бланке свидетельства о регистрации транспортного средства Украины. Этот автомобиль, как сообщала ФСБ, использовался для наблюдения за Дугиной, при въезде в Россию у него были номера ДНР, в Москве — казахстанские, а при выезде в Эстонию — украинские. В настоящее время Кузнецов находится в СИЗО, Сучков — под подпиской о невыезде.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.
По данным Пролетарского районного суда Тулы, изготовленный Кузнецовым и Сучковым документ был использован Вовк в период с 17 по 21 августа 2022 года. Подельников судят по части 4 статьи 327 УК РФ (Подделка документов с целью скрыть другое преступление), им грозит максимально до 4 лет заключения. Фигуранты «осознавали, что данный поддельный документ будет использован для облегчения другого преступления — незаконного пересечения государственной границы РФ», полагает следствие. Суд проходит в Туле по месту жительства Кузнецова.