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10:51 (мск), источник: © РИА Новости

ВКС уничтожили резервы ВСУ у Авдеевки

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Авиация «Южной» группировки войск нанесла удар по месту скопления резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки, сообщил начальник пресс-центра войскового объединения Вадим Астафьев.

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«Авиацией “Южной” группировки войск уничтожено сосредоточение резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки», — уточнили в Минобороны.

Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки на Марьинском направлении в районе населенного пункта Максимильяновка поразила артиллерийский расчет противника и 120-миллиметровую гаубицу Д-30.

Авдеевка находится под контролем украинских войск, там располагаются позиции, которые ВСУ используют для обстрела Донецка.

В конце марта бывший командир роты одного из украинских подразделений Евгений Дикий заявил, что российские войска используют в Авдеевке успешный опыт, полученный под Артемовском, — окружают город и отрезают его от снабжения. По словам Дикого, населенный пункт уже наполовину находится в кольце.

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