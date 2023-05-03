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16:08 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ потеряли до 90 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлении

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял 90 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
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«На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии “Западной” группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики и Каменка Харьковской области. Потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30», — сказали в ведомстве.

На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики.

«Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, а также две гаубицы “Мста-Б”, — отметили в министерстве.

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