ВСУ потеряли до 90 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлении

«На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии “Западной” группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики и Каменка Харьковской области. Потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30», — сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики.
«Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, а также две гаубицы “Мста-Б”, — отметили в министерстве.