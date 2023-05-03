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19:46 (мск), источник: © РИА Новости

Силы ПВО сбили два ударных беспилотника над Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны поразили два беспилотника в Крыму, сообщил советник главы региона Олег Крючков.

Источник: © РИА Новости

«Силами ПВО сбиты два ударных БПЛА», — написал он в Telegram-канале.

Крючков также попросил не публиковать кадры работы системы ПВО и доверять только официальным источникам информации.

Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на юго-востоке полуострова успешно отработали силы противовоздушной обороны, повреждений и пострадавших нет.

Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.

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