Российские военные отбили атаку беспилотников в Херсонской области

Дроны были уничтожены в районе населенных пунктов Обрывка, Новая Маячка (оба расположены к юго-западу от Новой Каховки), Подстепное и Саги (к востоку и юго-востоку от Херсона), уточнил он. Кроме того, артиллерия нанесла удар по живой силе в районе скопления резервов ВСУ на херсонском направлении, а также минометным расчетам и радиолокационной станции американского производства.
В районе населенных пунктов Бургунка и Львова была подбита бронетанковая техника, сорваны ротации подразделений ВСУ.
Минобороны 2 мая сообщало, что российские силы противовоздушной обороны и воздушно-космических сил сбили в Херсонской области два самолета — МиГ-29 и Су-25. Один истребитель уничтожили в районе населенного пункта Миролюбовка, другой — у поселка Велетенское.
Штурмовики Су-25 и истребители МиГ-29 состоят на вооружении ВВС Украины со времен распада СССР. После начала российской спецоперации две страны НАТО — Польша и Словакия — решили передать Киеву истребители МиГ-29 и Су-25. Позже к ним присоединилась Северная Македония, направив Украине свои Су-25.
В Кремле осуждают западные поставки оружия Украине. Российские власти считают, что это приведет к эскалации и затягиванию конфликта.