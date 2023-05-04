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12:59 (мск), источник: ТАСС

Командир спецназа «Ахмат» опроверг слухи об окружении группы военных РФ в Белогоровке

ЛУГАНСК, 4 мая. /ТАСС/. Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов в беседе с ТАСС опроверг ранее появившиеся в СМИ слухи об окружении группы российских военных в районе Белогоровки в ЛНР.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Мы на себя оттянули определенные силы и средства и планомерно их уничтожаем. То, что они там говорят, — что они 100 человек окружили, — это неправда. Там находятся бойцы спецназа “Ахмат” и 2-го армейского корпуса, которые планомерно продвинулись, — мы находимся, по сути, на территории Белогоровки. Это меловой завод, они туда стягивают силы и средства, мы их уничтожаем. Ничего у них не получается, ничего сверхестественного не происходит, они просто поспешили заявить, что кого-то там окружили», — сказал он в четверг.

25 апреля газета The New York Times со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и американской разведки сообщила, что украинские войска запланировали начать контрнаступление на южном направлении в мае. Как заявил в среду основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, наступление Вооруженных сил Украины фактически началось, активная фаза может быть в ближайшие дни.

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