Командир спецназа «Ахмат» опроверг слухи об окружении группы военных РФ в Белогоровке

«Мы на себя оттянули определенные силы и средства и планомерно их уничтожаем. То, что они там говорят, — что они 100 человек окружили, — это неправда. Там находятся бойцы спецназа “Ахмат” и 2-го армейского корпуса, которые планомерно продвинулись, — мы находимся, по сути, на территории Белогоровки. Это меловой завод, они туда стягивают силы и средства, мы их уничтожаем. Ничего у них не получается, ничего сверхестественного не происходит, они просто поспешили заявить, что кого-то там окружили», — сказал он в четверг.
25 апреля газета The New York Times со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и американской разведки сообщила, что украинские войска запланировали начать контрнаступление на южном направлении в мае. Как заявил в среду основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, наступление Вооруженных сил Украины фактически началось, активная фаза может быть в ближайшие дни.