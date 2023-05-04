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10:41 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные уничтожили три украинских ДРГ на Купянском направлении

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В ходе боевых действий на купянском направлении военнослужащими группировки “Запад” за сутки вскрыты и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14 и 92 отдельных механизированных бригад», — сказал он.

Кроме того, российская армия сорвала две попытки ротации украинских войск на передовых позициях в районе населённых пунктов Новомлынск и Крахмальное (Харьковская область).

«В полосе обороны 6-й общевойсковой армии артиллерийским огнём уничтожены пять наблюдательных постов противника. В районе населённого пункта Красное Село уничтожено орудие Д-30 и минометный расчёт на восточной окраине урочища Маньковка», — добавил Зыбинский.

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