Российские военные уничтожили три украинских ДРГ на Купянском направлении

«В ходе боевых действий на купянском направлении военнослужащими группировки “Запад” за сутки вскрыты и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14 и 92 отдельных механизированных бригад», — сказал он.
Кроме того, российская армия сорвала две попытки ротации украинских войск на передовых позициях в районе населённых пунктов Новомлынск и Крахмальное (Харьковская область).
«В полосе обороны 6-й общевойсковой армии артиллерийским огнём уничтожены пять наблюдательных постов противника. В районе населённого пункта Красное Село уничтожено орудие Д-30 и минометный расчёт на восточной окраине урочища Маньковка», — добавил Зыбинский.