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10:50 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

В Красноярском крае нашли тело пропавшего в 2022 году журналиста

Он умер в лесу от переохлаждения.

В Бирилюсском районе нашли тело пропавшего в декабре 2022 года 55-летнего журналиста газеты «Новый путь» Олега Овечкина, сообщает «АиФ-Красноярск» со ссылкой на ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По информации следкома, мужчина отмечал новогодний корпоратив с коллегами в с. Новобирилюссы. После Олега повёз домой коллега, он оставил Овечкина у ограды и уехал. Журналист пошёл в лес и умер, предположительно, от переохлаждения. Тело мужчины не могли найти из-за больших сугробов. Недавно труп обнаружили местные жители.

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