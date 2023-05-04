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14:16 (мск), источник: © РИА Новости

В ДНР будут судить украинских морпехов, застреливших 12 жителей Мариуполя

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении четырех украинских морских пехотинцев, обвиняемых в расстреле 12 мирных жителей в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале российского надзорного ведомства.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В прокуратуре Донецкой Народной Республики утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины», — говорится в публикации.

Материалы направлены в Верховный суд ДНР. Среди фигурантов процесса командир топогеодезического отделения батареи управления и артиллерийской разведки Сергей Балицкий, начальник радиолокационного взвода Владимир Кучеренко, начальник взвода звукометрической разведки Дмитрий Латышев и звукометрист-радиотелефонист взвода Евгений Якубенко.

По версии следствия, с 6 по 15 марта 2022 года обвиняемые на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича стреляли в 14 мирных жителей. От полученных ранений 12 из них скончались на месте преступления, двоим удалось укрыться.

Они обвиняются по части 1 статьи 356 российского УК («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), пунктам «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 УК («Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти»), части 3 статьи 30, пунктам «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 УК («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти»).

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