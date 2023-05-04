14:44 (мск), источник: © РИА Новости
Штурмовые отряды освободили еще два квартала Артемовска
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Штурмовые отряды взяли под контроль еще два квартала в Артемовске, сообщили в Минобороны.
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«На Донецком направлении штурмовые отряды овладели двумя кварталами и продолжают уничтожение противника в западной части города Артемовск», — говорится в сводке.
В свою очередь, группировка войск «Юг» нанесла поражение солдатам 60-й, 93-й механизированных и 54-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, а также на юго-западных окраинах Артемовска и Григоровки.
Всего за сутки авиация в данном районе совершила шесть самолетовылетов, артиллеристы выполнили 57 огневых задач.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
Накануне глава «Группы Вагнера» Евгения Пригожина сообщил, что штурмовым отрядам осталось взять под контроль 2,64 квадратных километра территории. Поддержку бойцам оказывают подразделения ВДВ, авиация и артиллерия Южной группировки российских войск.