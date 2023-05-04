«Московскому отравителю» насчитали еще 44 преступных эпизода

О раскрытии серии новых эпизодов преступной деятельности 36-летнего Алексея Выговского сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. По данным следственного ведомства получить такой результат удалось благодаря тщательному изучению более 45 архивных уголовных дел, в которых говорилось о фактах отравления граждан на столичных вокзалах и в электричках. По разным причинам ранее производство по этим делам было приостановлено.
Изучив дела, следователи заново пообщались с родственниками погибших, потерпевшими и свидетелями, восстановили хронологию последних часов жизни жертв отравителя, провели анализ более 50 детализаций телефонных соединений. В результате расследование привело их к Алексею Выговскому, которого уже осудили за аналогичные преступления.
Правоохранители побывали в колонии, провели с осужденным следственные действия, и под тяжестью предъявленных доказательств Выговский признался. По его словам, жертвы были отравлены одним веществом — нейролептиком, который применялся для лечения психически больных людей и не поступал в свободный оборот.
На днях Алексею Выговскому было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). В деле 44 эпизода, в результате совершенных преступлений 22 человека погибли.
По версии следствия, действовал Выговский примерно одинаково: знакомился с людьми в электричках или на вокзалах, предлагал выпить. Когда жертвы теряли сознание, преступник забирал у них все ценное и скрывался.
Алексей Выговский впервые предстал перед судом в 2002 году в возрасте 16 лет, получив в Москве год за кражу. В сентябре 2005 года Выговский вернулся в родной Владивосток, где его поймали с поличным при попытке хищения денег и приговорили к исправработам. Отбыв наказание, он вновь приехал в Москву, где и занялся новым промыслом: грабил людей, предварительно напоив их спиртным, в которое подмешивал сильнодействующие вещества. Если жертвы даже и оставались в живых, то, как правило, мало что помнили.
Чтобы увеличить свои доходы от преступной деятельности Выговский втянул в нее отбывавших с ним ранее заключение Илью Трубанова и Шухрата Джураева. Их роль заключалась в поиске подходящей жертвы в пригородных электричках, к которой затем подсаживался якобы не знакомый с ними Выговский. Пока Выговский беседовал с жертвой и опаивал её из фляжки, сообщники следили за окружающей обстановкой, после чего делили награбленное на троих.
Выйти на банду Выговского полиции удалось благодаря показаниям и описанию преступника одной из выживших и не потерявших память жертв.
Благодаря описанию отравителя и обнаружили по камерам видеонаблюдения. 2 марта 2009 года Выговский был задержан на Курском вокзале, затем взяли и его сообщников. При обыске у него изъяли и флягу с отравой, и украденные вещи очередной жертвы.
В ходе расследования Выговский в конечном счете признался в 28 нападениях, жертвами которых стали 32 человека. 17 из них скончались. До суда не дожил один из его подельников — Илья Трубанов. 29 декабря 2011 года Московский городской суд признал Алексея Выговского виновным и приговорил к 22 годам 3 месяцам лишения свободы. Его 40-летний сообщник Шухрат Джураев получил 15 лет.