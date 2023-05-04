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23:11 (мск), источник: ТАСС

Карчаа: вероятный прорыв дамбы Каховского водохранилища создаст угрозу затопления ЗАЭС

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Вероятный прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище вызовет затопление территории Запорожской АЭС. Об этом заявил ТАСС в четверг советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Источник: РИА "Новости"

«Прорыв этой дамбы представляет собой угрозу и для Энергодара, и для Запорожской АЭС. На станции будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки. Это [создаст] функциональные проблемы для эксплуатации станции и риски для ядерной безопасности», — сказал он.

Помимо этого, Карчаа подчеркнул, что при этом будут затоплены минимум три крупных населенных пункта: Каменка-Днепровская, Благовещенка и Водяное. По его словам, речь идет о 15−18 тыс. человек. «Здесь два выхода: либо украинцы прекращают обстрелы и дают нам отремонтировать поврежденные их артиллерией шандоры (перекрытия — прим. ТАСС) дамбы, и мы сбросим воду и устраним угрозу, либо придется этих людей эвакуировать», — добавил он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил ТАСС, что уровень воды Каховского водохранилища поднялся на 17 м, что «на 2,5 м выше нормы». Эта ситуация, подчеркнул он, создает риски и угрозу прорыва дамбы. Он отметил, что в зоне затопления могут оказаться десятки тысяч людей.

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