Карчаа: вероятный прорыв дамбы Каховского водохранилища создаст угрозу затопления ЗАЭС

«Прорыв этой дамбы представляет собой угрозу и для Энергодара, и для Запорожской АЭС. На станции будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки. Это [создаст] функциональные проблемы для эксплуатации станции и риски для ядерной безопасности», — сказал он.
Помимо этого, Карчаа подчеркнул, что при этом будут затоплены минимум три крупных населенных пункта: Каменка-Днепровская, Благовещенка и Водяное. По его словам, речь идет о 15−18 тыс. человек. «Здесь два выхода: либо украинцы прекращают обстрелы и дают нам отремонтировать поврежденные их артиллерией шандоры (перекрытия — прим. ТАСС) дамбы, и мы сбросим воду и устраним угрозу, либо придется этих людей эвакуировать», — добавил он.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил ТАСС, что уровень воды Каховского водохранилища поднялся на 17 м, что «на 2,5 м выше нормы». Эта ситуация, подчеркнул он, создает риски и угрозу прорыва дамбы. Он отметил, что в зоне затопления могут оказаться десятки тысяч людей.