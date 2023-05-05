ВКС нанесли удар по иностранным инструкторам в Черниговской области

«Оперативно-тактической авиацией группировки нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Лизуновка (Новгород-Северский район Черниговской области — ред.)», — сказал он.
Кроме того, российские военные уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали ротацию четырех подразделений украинских войск на Купянском направлении в районе населенных пунктов Каменка, Новомлынск, Тиньковка (все три — Харьковская область — ред.), а также в районе Стельмаховки в ЛНР.
По данным российского МИД, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах, как и в России, наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.