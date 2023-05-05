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05:25 (мск), источник: © РИА Новости

ВКС нанесли удар по иностранным инструкторам в Черниговской области

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российская авиация нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов украинских войск в Черниговской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией группировки нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Лизуновка (Новгород-Северский район Черниговской области — ред.)», — сказал он.

Кроме того, российские военные уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали ротацию четырех подразделений украинских войск на Купянском направлении в районе населенных пунктов Каменка, Новомлынск, Тиньковка (все три — Харьковская область — ред.), а также в районе Стельмаховки в ЛНР.

По данным российского МИД, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах, как и в России, наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.

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