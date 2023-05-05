Тест: что вы помните о Великой Отечественной из уроков истории Ключевые события и даты, которые должен знать каждый
Фоторепортажи
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
12:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Пригожин пригрозил выводом ЧВК из Артемовска в случае нехватки боеприпасов

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК покинут Артемовск (украинское название — Бахмут) 10 мая в случае нехватки боеприпасов. Об этом сообщила его пресс-служба в Telegram.

Спецоперация на Украине

По словам Пригожина, из-за отсутствия боеприпасов потери ЧВК растут с каждым днем. «Несмотря на это совет командиров ЧВК “Вагнер” принял решение удерживать позиции и продолжать наступление на Бахмут до 10 мая 2023 года, чтобы священный для россиян праздник — 9 Мая, День Победы — встретить блеском русского оружия», — заявил он.

Подразделения ЧВК, заявил Пригожин, уйдут в тыловые лагеря, чтобы «зализать раны». По его словам, дефицит снарядов у «Вагнера» в настоящий момент составляет 90 процентов.

Ранее основатель «Вагнера» потребовал от Минобороны России предоставить больше боеприпасов. При стопроцентных поставках, утверждает он, ЧВК теряет в пять раз меньше людей.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Лавров об атаке на Кремль: Ответим не разговорами, а конкретными действиями
Весь интернет смеется над рецептами Юлии Высоцкой. Они действительно такие плохие?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта