Пригожин пригрозил выводом ЧВК из Артемовска в случае нехватки боеприпасов

По словам Пригожина, из-за отсутствия боеприпасов потери ЧВК растут с каждым днем. «Несмотря на это совет командиров ЧВК “Вагнер” принял решение удерживать позиции и продолжать наступление на Бахмут до 10 мая 2023 года, чтобы священный для россиян праздник — 9 Мая, День Победы — встретить блеском русского оружия», — заявил он.
Подразделения ЧВК, заявил Пригожин, уйдут в тыловые лагеря, чтобы «зализать раны». По его словам, дефицит снарядов у «Вагнера» в настоящий момент составляет 90 процентов.
Ранее основатель «Вагнера» потребовал от Минобороны России предоставить больше боеприпасов. При стопроцентных поставках, утверждает он, ЧВК теряет в пять раз меньше людей.