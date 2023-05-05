Российские ученые придумали способ победить «зомби-пожары» Так называют горение торфа зимой из-за способности огня тлеть под снегом и весной вырываться на поверхность
Фоторепортажи
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
6В Японии сакура зацвела раньше срока
14:05 (мск), источник: © РИА Новости

Карчаа рассказал, чем грозит прорыв дамбы Каховского водохранилища

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Возможный прорыв дамбы Каховского водохранилища будет грозить возгораниями на Запорожской АЭС, заявил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Если, не дай бог, прорвет то часть Энергодара со стороны брызгальных бассейнов, часть Запорожской атомной станции тоже окажется в зоне подтопления. Соответственно, существует риск того, что будут затоплены силовые кабельные линии насосных установок и дренажных установок и это создаст достаточно серьезные проблемы для эксплуатации станции и обеспечения ядерной безопасности», — подчеркнул он.

Брызгальные бассейны — это часть системы охлаждения воды на ЗАЭС, напомнил советник.

«Любое затопление силовых кабельных линий несет в себе угрозу замыкания. Замыкание, в свою очередь, дальше несет в себе угрозу возгораний», — отметил Карчаа.

Как сообщил накануне РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Причин несколько: половодье и неконтролируемый сброс воды с ГЭС в Днепропетровске и Запорожье, которые находятся выше по Днепру под контролем Киева, а также обстрелы Каховской гидроэлектростанции со стороны украинских военных.

Повышение уровня воды может привести к прорыву дамбы в районе города Каменка-Днепровская и подтоплению близлежащих населенных пунктов, а также Запорожской АЭС, уточнил Рогов.

Левобережье Днепра в Херсонской области сейчас находится под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и регулярно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережных районов, в том числе по Новой Каховке, Каховской ГЭС и ЗАЭС.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Запад нашел еще одну причину бояться России
'Все признаки налицо'. Где и как будут наступать ВСУ
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта