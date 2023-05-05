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14:36 (мск), источник: Ведомости

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отношении одного из руководителей ЗАЭС

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Подготовка к нему велась при участии агентов Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что в состав диверсионной группы входили четыре человека. Координация подготовки к теракту осуществлялась как напрямую через агента-вербовщика Викторию Будникову и сотрудников ГУР Украины Александра Уманьского и Андрея Никулина, так и через посредника — Юлию Ткачук, которая сейчас находится в Финляндии.

При задержании были изъяты подготовленное к применению взрывное устройство, а также автоматическое стрелковое оружие с боеприпасами к нему. Члены группы собирали сведения о местоположении военных объектов, размещении российских военных, правоохранительных органах и др.

Два человека были арестованы. В их отношении следственный отдел УФСБ по Запорожской области возбудил уголовное дело по факту приготовления к теракту (ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

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