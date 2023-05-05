ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отношении одного из руководителей ЗАЭС

Уточняется, что в состав диверсионной группы входили четыре человека. Координация подготовки к теракту осуществлялась как напрямую через агента-вербовщика Викторию Будникову и сотрудников ГУР Украины Александра Уманьского и Андрея Никулина, так и через посредника — Юлию Ткачук, которая сейчас находится в Финляндии.
При задержании были изъяты подготовленное к применению взрывное устройство, а также автоматическое стрелковое оружие с боеприпасами к нему. Члены группы собирали сведения о местоположении военных объектов, размещении российских военных, правоохранительных органах и др.
Два человека были арестованы. В их отношении следственный отдел УФСБ по Запорожской области возбудил уголовное дело по факту приготовления к теракту (ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).