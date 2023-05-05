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15:59 (мск), источник: © РИА Новости

Российские силы сорвали переброску резервов ВСУ в Артемовск

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские войска уничтожили мост, по которому украинская армия пыталась перебросить резервы в Артемовск, сообщило министерство обороны в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск», — говорится в заявлении.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступление в западной части Артемовска, а десантники оказывали им поддержку, сковывая войска противника на флангах, уточнили в ведомстве.

Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией «Южной» группировки войск ударили по солдатам и технике ВСУ в районе Калиновки и Красного, отмечается в сводке Минобороны.

«Всего за сутки авиация в данном районе совершила семь самолетовылетов, артиллеристы выполнили 69 огневых задач», — добавили в министерстве.

Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. Накануне российские военные взяли под контроль еще два квартала в этом городе.

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