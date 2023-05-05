Российские силы сорвали переброску резервов ВСУ в Артемовск

«В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск», — говорится в заявлении.
На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступление в западной части Артемовска, а десантники оказывали им поддержку, сковывая войска противника на флангах, уточнили в ведомстве.
Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией «Южной» группировки войск ударили по солдатам и технике ВСУ в районе Калиновки и Красного, отмечается в сводке Минобороны.
«Всего за сутки авиация в данном районе совершила семь самолетовылетов, артиллеристы выполнили 69 огневых задач», — добавили в министерстве.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. Накануне российские военные взяли под контроль еще два квартала в этом городе.