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16:05 (мск), источник: © РИА Новости

Жителей 18 прифронтовых поселений перевезут вглубь Запорожской области

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Власти Запорожской области приняли решение временно перевезти жителей 18 прифронтовых поселений вглубь региона из-за усилившихся обстрелов, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«За последние несколько дней противник усилил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. В связи с этим мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области», — написал он.

По словам Балицкого, речь идет о городах и селах Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры и Розовка.

«Мы не можем рисковать безопасностью людей и обеспечим средства для организованного выезда, единовременные выплаты, размещение и питание. Временное перемещение будет организовано в пределах региона. Дети старшего школьного возраста продолжат обучение в образовательных учреждениях, чтобы закончить учебный год, малыши пройдут оздоровление и отдых в детских лагерях», — добавил врио губернатора.

Он подчеркнул, что это вынужденная мера, призванная обеспечить безопасность жителей прифронтовых территорий.

«Киевские преступники прицельно работают по гражданской инфраструктуре, мы учитываем их методы войны и принимаем соответствующие решения», — заключил руководитель региона.

Накануне председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинское командование скопило на передовой войска для контрнаступления на Запорожском направлении. По его словам, вечером 3 мая бронегруппа ВСУ попыталась перейти в наступление в районе Орехова, но получила отпор, понесла потери и откатилась на исходные позиции.

Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, 93,11 процентов участников которого проголосовали за присоединение к России. Киев результаты этого голосования не признает и и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье.

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