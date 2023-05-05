Российские военные улучшили позиции на нескольких направлениях

«Пока 1-й армейский корпус ДНР продолжает двигаться вперед. Улучшение позиций на марьинском, авдеевском, дзержинском направлениях», — написал он.
Кроме того, Пушилин заверил, что ВСУ скоро ждут «сюрпризы».
В конце апреля российские военные в Марьинке сообщили, что близки к полному выдавливанию сил противника из города, занимающего несколько кварталов в населенном пункте.
Авдеевка находится под контролем украинских войск, там располагаются позиции, которые ВСУ используют для обстрела Донецка.
В конце марта бывший командир роты одного из украинских подразделений Евгений Дикий заявил, что российские войска используют в Авдеевке успешный опыт, полученный под Артемовском, — окружают город и отрезают его от снабжения. По словам Дикого, населенный пункт уже наполовину находится в кольце.