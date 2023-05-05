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22:32 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные улучшили позиции на нескольких направлениях

ДОНЕЦК, 5 мая — РИА Новости. Российские военные улучшили позиции на трех направлениях, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Пока 1-й армейский корпус ДНР продолжает двигаться вперед. Улучшение позиций на марьинском, авдеевском, дзержинском направлениях», — написал он.

Кроме того, Пушилин заверил, что ВСУ скоро ждут «сюрпризы».

В конце апреля российские военные в Марьинке сообщили, что близки к полному выдавливанию сил противника из города, занимающего несколько кварталов в населенном пункте.

Авдеевка находится под контролем украинских войск, там располагаются позиции, которые ВСУ используют для обстрела Донецка.

В конце марта бывший командир роты одного из украинских подразделений Евгений Дикий заявил, что российские войска используют в Авдеевке успешный опыт, полученный под Артемовском, — окружают город и отрезают его от снабжения. По словам Дикого, населенный пункт уже наполовину находится в кольце.

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